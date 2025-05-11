Для Киева и области прогноз погоды на понедельник, 12 мая 2025 года, снова содержит предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Синоптики подробно рассказали, чего ждать жителям от прогноза погоды в Киеве и области на 12 мая 2025 года, пишет Politeka.

В течение суток в регионе облачно с прояснениями. Ночью сухо, без осадков, а днем ​​пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер северо-западного направления скоростью от пяти до десяти метров в секунду, из-за него температура воздуха будет казаться еще ниже, сообщает Politeka.

Эксперты Укргидрометцентра объявили для северных и западных регионов, в том числе столичного, предупреждение об опасных метеорологических явлениях на понедельник. Прогноз погоды в Киеве и области на 12 мая предусматривает в ночные часы заморозки на поверхности почвы до 0-3 градусов, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

По словам синоптиков, заморозки могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям и другим растениям.

Что касается температуры воздуха, то в Киевской области прогноз погоды на 12 мая 2025 года обещает ночью от +1 до +6 тепла, а днем ​​максимум до +10 +15 градусов.

В столице при этом ожидается в ночные часы примерно +2+4 градуса, в дневные – до +12+14 тепла.

Похожая метеорологическая ситуация с незначительными или умеренными осадками и низкими температурами будет держаться и в последующие несколько дней.

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