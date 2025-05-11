У понеділок, 12 травня 2025 року, в Київській області ДТЕК знову застосовуватиме локальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили, де в Київській області по 11 годин на добу не буде електроенергії через нові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в межах Баришівської громади в Броварському районі Київської області графіки відключення світла 12 травня діятимуть із 9:00 до 20:00 у селі Морозівка по вулицях Героїв Небесної Сотні, Дениса Поповича, Квітковій, Квітневій, Лесі Українки, Миру, Незалежності, Новотрояндній, Новошевченківській, Шевченка, пров. Шевченківський.

Також у понеділок планові знеструмлення відбудуться в с.Лебедівка Пірнівської громади – з 8 до 19 години по вул. Виноградна, Вишнева, Вільхова, Тиха, ДВК інв.ВВВ, Дніпровська, Ентузіастів, Лебедина, Медова, Молодіжна, Набережна, Прибережна, Шолуденка, Щаслива, Ярослава Мудрого, Сімейна, Соборна, Урочище "Рябіна 1", "Рябіна", "Суниця", пров. Ягідний.

У межах Димерської громади в Київській області, як пише Politeka, графіки відключення світла на 12 травня плануються з 8:30 до 19:00 в селах:

Сухолуччя по вулицях Садовій, Травневій, Миру;

Толокунь по вул. Набережній;

Ясногородка – Жовтнева та Колективна.

Крім того, в Кагарлицькій гр. в Обухівському районі без електроенергії в понеділок із 8:30 до 19:30 залишаться мешканці села Переселення по вулицях Лесі Українки та Польовій.

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