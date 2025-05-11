Энергетики предупредили, где в Киевской области по 11 часов в сутки не будет электроэнергии из-за новых графиков отключения света, пишет Politeka.

В частности, в пределах Барышевской общины в Броварском районе Киевской области графики отключения света 12 мая будут действовать с 9:00 до 20:00 в селе Морозовка по улицам Героев Небесной Сотни, Дениса Поповича, Квитковой, Квитневой, Леси Украинки, Мира, Независимости, Новотрояндной, Новошевченковской, пер. Шевченковский.

Также в понедельник плановые обесточения состоятся в с. Лебедевка Пирновской общины – с 8 до 19 часов по ул. Виноградная, Вишневая, Ольховая, Тихая, УВК инв.ВВВ, Днепровская, Энтузиастов, Лебединая, Медовая, Молодежная, Набережная, Прибрежная, Шолуденко, Счастливая, Ярослава Мудрого, Семейная, Соборная, Урочище "Рябина 1", "Рябина", "Земляника", пер. Ягодный.

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В пределах Дымерской общины в Киевской области, как пишет Politeka, графики отключения света на 12 мая планируются с 8:30 до 19:00 в селах:

  • Сухолучье по улицам Садовой, Майской, Мира;
  • Толокунь по ул.Набережной;
  • Ясногородка – Октябрьская и Коллективная.

Кроме того, в Кагарлыкской общ. в Обуховском районе без электроэнергии в понедельник с 8:30 до 19:30 останутся жители села Переселение по улицам Леси Украинки и Полевой.

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