Новий графік транспорту в Запоріжжі, який вступив в силу 10 травня, передбачає зміни в роботі тролейбусів, трамваїв та автобусів на різних маршрутах міста.

Новий графік транспорту в Запоріжжі стосується окремих рейсів, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією від Запорізької міської ради, ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» продовжує забезпечувати пасажирів на трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах. Тролейбуси працюватимуть на маршрутах №3, 8, 9, 11, 14 та 17 відповідно до затверджених схем руху. Особливо варто відзначити, що в вихідні дні буде організовано спеціальні рейси до зупинки «Турбаза Хортиця».

Відправлення тролейбусів з «Пл. Профспілок» та інших зупинок, таких як «ТЦ «Україна», «Пр. Металургів» та «ДніпроГЕС», заплановане на 08:00, а з кінцевої зупинки «4-й Південний мкрн» — о 14:21. Люди також зможуть зручно дістатися до місць відпочинку та туризму, таких як «Музей Запорозького козацтва». Крім того, на трамвайних маршрутах №3, 10, 12, 14, 15 і 16 буде забезпечено регулярний рух за звичним розкладом.

Автобуси працюватимуть на маршрутах №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59, 72, 86, 94, 98, з кінцевою зупинкою «Вул. Гарнізонна». Всі пасажири можуть ознайомитися з графіками та напрямками на офіційному сайті підприємства «Запоріжелектротранс».

Новий графік транспорту в Запоріжжі дозволить пасажирам зручно планувати свої поїздки по місту. У разі необхідності зміни в роботі транспорту, мешканці будуть оперативно поінформовані через додаткові повідомлення.

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