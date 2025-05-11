Вступивший в силу 10 мая новый график транспорта в Запорожье предусматривает изменения в работе троллейбусов, трамваев и автобусов на разных маршрутах города.

Новый график транспорта в Запорожье относится к отдельным рейсам, сообщает Politeka.

Согласно информации от Запорожского городского совета , ЗКПМЭ «Запорожэлектротранс» продолжает снабжать пассажиров на трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах. Троллейбусы будут работать на маршрутах №3, 8, 9, 11, 14 и 17 в соответствии с утвержденными схемами движения. Особо стоит отметить, что в выходные дни будут организованы специальные рейсы до остановки «Турбаза Хортица».

Отправка троллейбусов из «Пл. Профсоюзов» и других остановок, таких как ТЦ «Украина», «Пр. Металлургов» и «ДнепрГЭС», запланированный на 08:00, а с конечной остановки «4-й Южный мкрн» - в 14:21. Люди также смогут удобно добраться до мест отдыха и туризма, таких как Музей Запорожского казачества. Кроме того, на трамвайных маршрутах №3, 10, 12, 14, 15 и 16 будет обеспечено регулярное движение по привычному расписанию.

Автобусы будут работать на маршрутах №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59, 72, 86, 94, 98, с конечной остановкой «Ул. Гарнизонно». Все пассажиры могут ознакомиться с графиками и направлениями на официальном сайте предприятия «Запорожэлектротранс ».

Новый график транспорта в Запорожье позволит пассажирам удобно планировать поездки по городу. В случае необходимости изменения в работе транспорта жители будут оперативно проинформированы через дополнительные сообщения.

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