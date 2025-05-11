Відключення світла на тиждень 12-18 травня в Одеській області запроваджують для стабільної подачі електроенергії в майбутньому.

Відключення світла на тиждень 12-18 травня в Одеській області торкнеться мешканців Чорноморської громади, повідомляє Politeka.

Чорноморська міська теориторіальна громада попереджає, що АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" запроваджує планові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням профілактичних робіт. Метою заходів є підвищення надійності енергопостачання та запобігання аваріям в електричних мережах.

Так, 12 травня з 08:00 до 17:00 без світла залишаться жителі м. Чорноморськ на вулицях Бугово, Лазурна та проспекті Миру. Крім того, у селі Бурлача Балка з 01:00 до 03:00 електропостачання буде тимчасово припинене на таких вулицях: Причал, Виноградна, Інститутська, Північна, Приморська, Радісна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Черноморської дороги, Шевченка, Шкільна, а також провулках Виноградному, Прилиманському, Приморському, Причал, Степному.

Відключення світла на тиждень 12-18 травня в Одеській області проводиться відповідно до графіків технічного обслуговування мереж. Компанія закликає жителів із розумінням поставитися до незручностей, які є тимчасовими та необхідними для стабільної подачі електроенергії в майбутньому.

За додатковою інформацією звертайтесь до кол-центру:

(048) 705-90-90 (зі стаціонарних)

(068) 705-90-90, (095) 705-90-90, (073) 705-90-90 (з мобільних)

Email: center@oblenergo.odessa.ua

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