Отключение света на неделю 12-18 мая в Одесской области вводится для стабильной подачи электроэнергии в будущем.

Отключение света на неделю 12-18 мая в Одесской области коснется жителей Черноморской общины, сообщает Politeka.

Черноморское городское теориториальное общество предупреждает, что АО "ДТЭК Одесские Электросети" вводит плановые отключения электроэнергии в связи с проведением профилактических работ. Целью мероприятий является повышение надежности энергоснабжения и предотвращение аварий в электрических сетях.

Так, 12 мая с 08:00 до 17:00 без света останутся жители. Черноморск на улицах Бугово, Лазурная и проспект Мира. Кроме того, в селе Бурлача Балка с 01:00 до 03:00 электроснабжение будет временно прекращено на следующих улицах: Причал, Виноградная, Институтская, Северная, Приморская, Радостная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Черноморской дороги, Шевченко, Приморском, Школьном, Причал, Степной.

Отключение света на неделю 12-18 мая в Одесской области производится в соответствии с графиками технического обслуживания сетей. Компания призывает жителей с пониманием отнестись к неудобствам, которые являются временными и необходимыми для стабильной подачи электроэнергии в будущем.

За дополнительной информацией обращайтесь в колл-центр:

(048) 705-90-90 (из стационарных)

(068) 705-90-90, (095) 705-90-90, (073) 705-90-90 (с мобильных)

Email: center@ oblenergo.

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