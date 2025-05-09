Прогноз погоди в Одесі на 10 травня обіцяє одеситам спокійний весняний день без дощу, з помірною температурою та легким вітерцем, попри щільну хмарність упродовж усієї доби, повідомляє Politeka.
У суботу сонце зійде о 05:30, а захід очікується о 20:17. Вночі температура триматиметься на рівні +7…+8°C, вдень прогріється до +13…+14°C, а ввечері знизиться до +12°C. Водночас відчуватиметься дещо прохолодніше – в межах +5…+14°C. Вітер буде незначний, зі швидкістю до 4,6 м/с у нічний час і близько 2 м/с впродовж решти дня. Атмосферний тиск залишатиметься стабільно високим – 759–760 мм рт. ст., що свідчить про сприятливі погодні умови без різких перепадів.
Рівень вологості вночі та вранці становитиме 69–78%, поступово знижуючись до 43–45% у денний час і знову зростаючи до 57% увечері.
Варто зауважити, що висока вологість небезпечна тим, що погіршує терморегуляцію організму, сприяє перегріванню, утруднює дихання та може загострювати хронічні захворювання.
За народним прогнозом, якщо 10 травня був ясний схід сонця — літо обіцяє бути вітряним. Наші пращури також вірили, що крик сови у цей день віщує похолодання. І хоча наразі прогноз не передбачає ані різкого зниження температури, ані дощів, варто звернути увагу на можливе посилення вітру в наступні дні.
Тож, згідно з прогнозом погоди в Одесі на 10 травня, можна сміливо планувати день без парасолі.
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