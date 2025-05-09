Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Одесі на 10 травня та розповіли деталі цього дня.

Прогноз погоди в Одесі на 10 травня обіцяє одеситам спокійний весняний день без дощу, з помірною температурою та легким вітерцем, попри щільну хмарність упродовж усієї доби, повідомляє Politeka.

У суботу сонце зійде о 05:30, а захід очікується о 20:17. Вночі температура триматиметься на рівні +7…+8°C, вдень прогріється до +13…+14°C, а ввечері знизиться до +12°C. Водночас відчуватиметься дещо прохолодніше – в межах +5…+14°C. Вітер буде незначний, зі швидкістю до 4,6 м/с у нічний час і близько 2 м/с впродовж решти дня. Атмосферний тиск залишатиметься стабільно високим – 759–760 мм рт. ст., що свідчить про сприятливі погодні умови без різких перепадів.

Рівень вологості вночі та вранці становитиме 69–78%, поступово знижуючись до 43–45% у денний час і знову зростаючи до 57% увечері.

Варто зауважити, що висока вологість небезпечна тим, що погіршує терморегуляцію організму, сприяє перегріванню, утруднює дихання та може загострювати хронічні захворювання.

Незважаючи на вологість, ймовірність опадів протягом дня дорівнює нулю, що дозволить безперешкодно планувати прогулянки або поїздки. Загалом, буде прохолодно-м’яко, без різких змін погоди, що особливо приємно після нещодавніх температурних коливань.

За народним прогнозом, якщо 10 травня був ясний схід сонця — літо обіцяє бути вітряним. Наші пращури також вірили, що крик сови у цей день віщує похолодання. І хоча наразі прогноз не передбачає ані різкого зниження температури, ані дощів, варто звернути увагу на можливе посилення вітру в наступні дні.

Тож, згідно з прогнозом погоди в Одесі на 10 травня, можна сміливо планувати день без парасолі.

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