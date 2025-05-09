Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Одессе на 10 мая и поведали детали этого дня.

Прогноз погоды в Одессе на 10 мая обещает одесситам спокойный весенний день без дождя, с умеренной температурой и легким ветерком, несмотря на плотную облачность на протяжении всех суток, сообщает Politeka.

В субботу солнце взойдет в 05:30, а закат ожидается в 20:17. Ночью температура будет держаться на уровне +7...+8°C, днем ​​прогреется до +13...+14°C, а вечером снизится до +12°C. В то же время ощущается несколько прохладнее – в пределах +5…+14°C. Ветер будет незначительный, со скоростью до 4,6 м/с в ночное время и около 2 м/с в течение всего дня. Атмосферное давление будет оставаться стабильно высоким – 759–760 мм рт. ст., что свидетельствует о благоприятных погодных условиях без резких перепадов.

Уровень влажности ночью и утром будет составлять 69-78%, постепенно снижаясь до 43-45% в дневное время и снова возрастая до 57% вечером.

Следует заметить, что высокая влажность опасна тем, что ухудшает терморегуляцию организма, способствует перегреванию, затрудняет дыхание и обостряет хронические заболевания.

Несмотря на влажность, вероятность осадков в течение дня равна нулю, что позволит беспрепятственно планировать прогулки или поездки. В общем, будет прохладно мягко, без резких изменений погоды, что особенно приятно после недавних температурных колебаний.

По народному прогнозу, если 10 мая был ясный восход солнца — лето обещает быть ветреным. Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день погода сильная. И хотя прогноз не предполагает ни резкого снижения температуры, ни дождей, стоит обратить внимание на возможное усиление ветра в последующие дни.

Итак, согласно прогнозу погоды в Одессе на 10 мая, можно смело планировать день без зонта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены