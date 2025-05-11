Відключення газу на тиждень 12-18 травня в Одеській області торкнеться одразу трьох громад, повідомляє Politeka.
Йдеться про Ананьївську, Одеську міжрайонну та Ширяївську, де газовики виконуватимуть планові ремонтно-профілактичні роботи. Такі дані надає АТ "Одесагаз".
У самому Ананьєві блакитне паливо перекриють з 10:00 12 травня до 10:00 16-го. Під відключення потрапляють вулиці Успенська, частина Володимира Агеєва, Антона Корбе та Леоніда Каденюка. Мешканців просять завчасно закрити крани перед приладами й не відкривати їх без контролю майстра.
Ті самі дати, 12-16.05, діятимуть і для сіл Іллінка, Чоботарівка, Тихе, обох Ковалівок, Нова Еметівка, Маринівка та Берегове. Тут міжрайонне УЕГГ ліквідовуватиме дефект на магістралі високого тиску від АГРС Іллінка.
12 числа на менш тривалий час — із 09:00 до 17:00 — без газу залишаться й мешканці Затишшя Роздільнянського району. Ширяївське УЕГГ мінятиме ділянку низького тиску, тож припинення постачання стосуватиметься кількох десятків будинків на вулицях Віталія Палія, Сінній та Східній.
У всіх випадках умови відновлення стандартні: наявний договір на ТО, справні димові й вентиляційні канали та особиста присутність власника.
Отже, відключення газу на тиждень 12-18 травня в Одеській області — це суто планова та необхідна пауза, покликана підвищити безпеку мереж і запобігти аваріям у майбутньому. Енергетики просять споживачів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і стежити за оголошеннями своїх УЕГГ.
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