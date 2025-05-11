Отключение газа на неделю 12-18 мая в Одесской области производится с целью повысить безопасность сетей и предотвратить аварии в будущем.

Отключение газа на неделю 12-18 мая в Одесской области коснется сразу трех общин, сообщает Politeka.

Речь идет об Ананьевской, Одесской межрайонной и Ширяевской, где газовики будут выполнять плановые ремонтно-профилактические работы. Такие данные предоставляет АО " Одессагаз ".

В самом Ананье голубое топливо перекроют с 10:00 12 мая до 10:00 16-го. Под отключение попадают улицы Успенская, часть Владимира Агеева, Антон Корбе и Леонид Каденюк. Жителей просят заранее закрыть краны перед приборами и не открывать их без контроля мастера.

Те же даты, 12-16.05 будут действовать и для сел Ильинка, Чоботаровка, Тихое, обоих Ковалевок, Новая Еметовка, Мариновка и Берегово. Здесь межрайонное УЭГГ будет ликвидировать дефект на магистрали высокого давления от АГРС Ильинка.

12 числа на менее длительное время — с 09:00 до 17:00 — без газа останутся и жители Затишье Раздельнянского района.

Во всех случаях условия восстановления стандартны: имеющийся договор на ТО, исправные дымовые и вентиляционные каналы и личное присутствие собственника.

Следовательно, отключение газа на неделю 12-18 мая в Одесской области — это сугубо плановая и необходимая пауза, призванная повысить безопасность сетей и предотвратить аварии в будущем. Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за объявлениями своих УЭГХ.

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