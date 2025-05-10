На українському ринку вже з’явилися перші ранні сорти, однак подорожчання фруктів у Києві помітно б'є по фінансах.

Подорожчання фруктів у Києві торкнулося багатьох позицій, зокрема і популярних ягід, повідомляє Politeka.

Як інформує agronews.ua, кавуни, полуниці, сливи – все це вже легко можна знайти на ринках і в супермаркетах, але подорожчання фруктів у Києві стає дедалі помітнішим для покупців.

Першою на прилавки потрапила полуниця. У супермаркетах її вартість варіюється, і це, мабуть, один з найбільш популярних товарів на ринку. Наприклад, в «Сільпо» її можна купити за 30,35 грн за 100 грамів, що є однією з найнижчих цін. У «Novus» за 250 грамів треба віддати 99,99, в «Achan» – 102,40 грн за таку ж кількість.

В той же час, у «Фора» полуниця коштує вже 119,90. Кавун теж з’явився на полицях магазинів. У «Сільпо» його можна купити за 17,75 за кілограм, а в «Novus» ціна трохи вища – 18,89. Попри те, що сезон офіційно ще не почався, є ті, хто вже готовий купувати цю ягоду.

Щодо слив, то ціна на жовті сливи в «Сільпо» – 24,48 за 100 г. Водночас в «Novus» можна знайти синю за 129 за 500 г. Щодо черешні, то вона поки що відсутня у популярних мережах.

Аграрії зазначають, що цей рік може бути не найкращим для деяких товарів, оскільки весняні заморозки пошкодили цілі плантації та сади плодовх дерев. Загалом, подорожчання фруктів у Києві, як кажуть експерти, дуже помітне на фоні минулого року.

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