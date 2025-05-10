Подорожание фруктов в Киеве коснулось многих позиций, в том числе популярных ягод, сообщает Politeka.

Как информирует agronews.ua, арбузы, клубники, сливы – все это уже легко можно найти на рынках и в супермаркетах, но подорожание фруктов в Киеве становится все более заметным для покупателей.

Первой на прилавки попала клубника. В супермаркетах ее стоимость варьируется, и это, пожалуй, один из самых популярных товаров на рынке. К примеру, в «Сильпо» ее можно купить за 30,35 грн за 100 граммов, что является одной из самых низких цен. В Novus за 250 граммов нужно отдать 99,99, в Achan - 102,40 грн за такое же количество.

В то же время у «Фора» клубника стоит уже 119,90. Арбуз тоже появился на полках магазинов. У «Сильпо» его можно купить за 17,75 за килограмм, а у «Novus» цена чуть выше – 18,89. Несмотря на то, что сезон официально еще не начался, есть те, кто уже готов покупать эту ягоду.

Что касается слив, то цена на желтые сливы в Сильпо – 24,48 за 100 г. В то же время в «Novus» можно найти синюю за 129 за 500 г. Что касается черешни, то она пока отсутствует в популярных сетях.

Аграрии отмечают, что этот год может быть не самым лучшим для некоторых товаров, поскольку весенние заморозки повредили целые плантации и сады плодовых деревьев. В целом подорожание фруктов в Киеве, как говорят эксперты, очень заметно на фоне прошлого года.

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