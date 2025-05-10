Новий графік транспорту у Дніпрі запроваджується через ремонтні роби, які будуть проводити на цих вихідних.

Новий графік транспорту у Дніпрі передбачає тимчасове скасування руху знаменитого ретро-трамвая, який став однією з візитівок міста, повідомляє Politeka.

За інформацією комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт», у найближчі вихідні, 10 та 11 травня, цей трамвай не курсуватиме через планові ремонтні роботи на колії.

Під час ремонтів зміниться і маршрут звичайного трамвая №1 — у суботу та неділю з 09:00 до 17:00 він курсуватиме лише до площі Старомостової, без заїзду до залізничного вокзалу. Роботи проводитимуть на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Пастера, де замінюватимуть зношену частину трамвайної колії.

Містян просять враховувати оновлення у графіку, щоби планувати свої поїздки завчасно. У КП зазначають, що це вимушений захід задля забезпечення безпечного руху транспорту у подальшому. Тимчасові зміни торкнуться лише двох днів, після чого роботу ретро-трамвая відновлять — за умови сприятливої погоди.

Як зазначається, вже наступними вихідними ретро-трамвай повернеться на маршрут: курсуватиме з 11:00 до 19:00 по проспекту Яворницького — від залізничного вокзалу до вулиці Центральної. Повна тривалість поїздки в один бік становитиме орієнтовно 13–14 хвилин.

Отже, новий графік транспорту у Дніпрі вплине лише на короткий період, але дасть змогу покращити інфраструктуру міста.

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