Новый график транспорта в Днепре вводится через ремонтные работы, которые будут проводить в эти выходные.

Новый график транспорта в Днепре предусматривает временную отмену движения знаменитого ретро-трамвая, которое стало одной из визиток города, сообщает Politeka.

По информации коммунального предприятия «Днепровский электротранспорт», в ближайшие выходные, 10 и 11 мая, этот трамвай не будет курсировать из-за плановых ремонтных работ на путях.

Во время ремонтов изменится и маршрут обычного трамвая №1 — в субботу и воскресенье с 09.00 до 17.00 он будет курсировать только до площади Старомостовой, без заезда к железнодорожному вокзалу. Работы будут проводить на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Пастера, где будут заменять изношенную часть трамвайного пути.

Горожане просят учитывать обновления в графике, чтобы планировать свои поездки заранее. В КП отмечают, что это вынужденная мера для обеспечения безопасного движения транспорта в дальнейшем. Временные изменения затронут всего два дня, после чего работу ретро-трамвая возобновят — при благоприятной погоде.

Как отмечается, уже в следующие выходные ретро-трамвай вернется на маршрут: будет курсировать с 11:00 до 19:00 по проспекту Яворницкого — от железнодорожного вокзала до улицы Центральной. Полная продолжительность поездки в одну сторону составит ориентировочно 13–14 минут.

Итак, новый график транспорта в Днепре повлияет только на короткий период, но позволит улучшить инфраструктуру города.

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