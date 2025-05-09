Субсидії для ВПО в Дніпрі тепер можна оформити за новими правилами та умовами.

Після змін, внесених Кабінетом Міністрів до постанови №422, з'явились нові можливості у субсидії для ВПО в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла юристка Наталія Юрлова в коментарі для Суспільного.

Субсидії для ВПО в Дніпрі тепер можна оформити не лише на всю квартиру, а й на окрему кімнату. Головна умова — наявність індивідуального договору оренди з чітким зазначенням площі та меж орендованої частини житла.

Із травня 2025 року діє нове правило: переселенець може скористатися лише однією державною програмою підтримки. Якщо людина подає документи для покриття витрат на оренду житла, вона вже не має права отримувати допомогу в межах програми «Прихисток» або допомогу на проживання. Ці форми підтримки взаємовиключні.

Важливою зміною стало й те, що на субсидії для ВПО в Дніпрі можуть претендувати не лише родини, а й особи, які спільно винаймають житло, навіть без родинного зв’язку. У заяві на оформлення пільг потрібно вказати склад домогосподарства та визначити уповноважену особу, яка підписуватиме документи.

Попри державну підтримку, нові правила передбачають внесення обов’язкового мінімального платежу самим наймачем. Це забезпечує більш справедливий розподіл коштів і враховує регіональні особливості у вартості оренди.

Ще одне важливе нововведення — скасування річного обмеження на отримання субсидії. Відтепер її перепризначатимуть автоматично кожні шість місяців, якщо не змінюється склад домогосподарства чи рівень доходів. Водночас перевірки з боку держави залишаються обов’язковими.

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