Субсидии для ВПЛ в Днепре теперь можно оформить по новым правилам и условиям.

После изменений, внесенных Кабинетом Министров в постановление №422, появились новые возможности в субсидии для ВПЛ в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала юрист Наталья Юрлова в комментарии для Суспильного.

Субсидии для ВПЛ в Днепре теперь можно оформить не только на всю квартиру, но и на отдельную комнату. Главное условие – наличие индивидуального договора аренды с четким указанием площади и границ арендованной части жилья.

С мая 2025 г. действует новое правило: переселенец может воспользоваться лишь одной государственной программой поддержки. Если человек подает документы для покрытия расходов на аренду жилья, он уже не имеет права получать пособие в рамках программы «Убежище» или пособие на жительство. Эти формы поддержки взаимоисключают.

Важным изменением стало и то, что на субсидии для ВПЛ в Днепре могут претендовать не только семьи, но и лица, совместно снимающие жилье, даже без семейной связи. В заявлении на оформление льгот нужно указать состав домохозяйства и определить уполномоченное лицо, подписывающее документы.

Несмотря на государственную поддержку новые правила предусматривают внесение обязательного минимального платежа самим нанимателем. Это обеспечивает более справедливое распределение средств и учитывает региональные особенности стоимости аренды.

Еще одно важное нововведение – отмена годового ограничения на получение льгот. Теперь ее будут назначать автоматически каждые шесть месяцев, если не меняется состав домохозяйства или уровень доходов. В то же время, проверки со стороны государства остаются обязательными.

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