Новий графік руху трамваїв у Києві передбачає тимчасові зміни з 6 до 12 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Як інформують у КП «Київпастранс», новий графік руху трамваїв у Києві введуть через необхідність ліквідації наслідків пошкодження тепломережі. Зокрема, на кількох маршрутах траспорт не зможе проїхати, або об'їжджатиме окремі ділянки доріг.

Так, з 20:00 6 травня і до 6:00 12 травня буде закрито ділянку трамвайного маршруту на відрізку від вулиці Сержа Лифаря до проспекту Алішера Навої. Це обмеження пов'язане з ремонтними роботами на вулиці Остафія Дашкевича, де сталася аварія тепломережі. Тому № 35, що проходив через цю ділянку, тимчасово припинить своє курсування.

У зв’язку з цим, на період ремонту буде трохи змінено схему пересування містом. Так, № 22, 27, 29, 32 і 33 змінять маршрут та курсуватимуть від зупинки «Завод залізобетонних конструкцій», а також від станцій метро «Позняки» та «Бориспільська» до проспекту Алішера Навої.

Така зміна стосується й № 28-А, який замість звичайного - курсуватиме від Милославської до Сержа Лифаря. Щоб компенсувати відсутність транспорту на деяких ділянках, буде введено тимчасовий автобус № 28-Т.

Він забезпечить сполучення від Милославської до Остафія Дашкевича, а потім рухатиметься через Чорних Запорожців, Воскресенський проспект і Алішера Навої до Князя Романа Мстиславича. Далі автобус продовжить курсувати за маршрутом відміненого № 28.

З огляду на таку ситуацію, пасажирам варто врахувати новий графік руху трамваїв у Києві та шукати альтернативи для своїх поїздок.

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