Новый график движения трамваев в Киеве предусматривает временные изменения с 6 по 12 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Как информируют в КП «Киевпасстранс», новый график движения трамваев в Киеве будет введен из-за необходимости ликвидации последствий повреждения теплосети. В частности, на нескольких маршрутах транспорт не сможет проехать или объезжать отдельные участки дорог.

Так, с 20:00 6 мая и до 6:00 12 мая будет закрыт участок трамвайного маршрута на отрезке от улицы Сержа Лифаря до проспекта Алишера Навои. Это ограничение связано с ремонтными работами по улице Остафия Дашкевича, где произошла авария теплосети. Поэтому №35, проходивший через этот участок, временно прекратит свое курсирование.

В связи с этим, на период ремонта будет несколько изменена схема передвижения по городу. Так, № 22, 27, 29, 32 и 33 изменят маршрут и будут курсировать от остановки «Завод железобетонных конструкций», а также от станций метро «Позняки» и «Бориспольская» до проспекта Алишера Навои.

Такое изменение касается и № 28-А, который вместо обычного будет курсировать от Милославской до Сержа Лифаря. Чтобы компенсировать отсутствие транспорта на некоторых участках, будет введен временный автобус №28-Т.

Он обеспечит сообщение от Милославской к Остафию Дашкевичу, а затем будет двигаться через Черных Запорожцев, Воскресенский проспект и Алишера Навои к Князя Роману Мстиславичу. Далее автобус продолжит курсировать по маршруту отмененного №28.

Учитывая такую ​​ситуацию, пассажирам следует учесть новый график движения трамваев в Киеве и искать альтернативы своим поездкам.

Последние новости Украины:

Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: цены снова резко пошли вверх.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.