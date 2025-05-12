Подорожчання продуктів у травні на Одещині стало помітним навіть для тих, хто звик закуповуватися на місцевому ринку Привоз.

Подорожчання продуктів у травні на Одещині торкнулося майже всіх товарів щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

На Привозі, де завжди можна було знайти свіжі овочі та фрукти, тепер навіть огірки коштують 50 або 65 гривень за кілограм, а помідори — від 85 до 110, хоча іноді можна натрапити й на дешевші варіанти за 40.

Подорожчання продуктів у травні на Одещині торкнулося і солодкого перцю, за який просять 130-170 за кіло. А гострий перець тепер обійдеться покупцям у 10 грн за штуку. З цінниками на картоплю ситуація така ж: звичайна тримається на рівні 45, але молода вже починається від 110 до 150. А ось цибуля залишається на рівні 45 грн.

Проте морква й буряк стали коштувати більше — по 50 за кілограм. Улюблені грибочки печериці можна знайти за 100, а ось сливи обійдуться вже в 140. Що стосується капусти, то білокачанна продається за 60-70, а цвітна й пекінська по 100. Також можна зустріти і броколіза 180.

Подорожчання продуктів у травні на Одещині передбачає переписування цінників і на фрукти. Так, яблука та груші стартують від 50 і 120 відповідно, а полуниця, яка тепер активно продається на ринку, піднялася до 190-230. Лимони віддають від 80 до 100 грн, апельсини й мандарини утримуються в межах до 100 за кіло.

Молочка також не пасе задніх. Бринзу дають за 250-270, сир - по 100, але можна знайти і за 180. Сметана тепер коштує не менше 100 за літр, а вершки стартують від 300. Молоко продається за 40-50, а домашнє масло досягло цінника в 350.

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