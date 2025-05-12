Подорожание продуктов в мае в Одесской области стало заметным даже для тех, кто привык закупаться на местном рынке Привоз.

Подорожание продуктов в мае в Одесской области коснулось почти всех товаров ежедневного потребления, сообщает Politeka.

На Привозе, где всегда можно было найти свежие овощи и фрукты, теперь даже огурцы стоят 50 или 65 гривен за килограмм, а помидоры — от 85 до 110, хотя иногда можно встретить и более дешевые варианты за 40.

Подорожание продуктов в мае в Одесской области коснулось и сладкого перца, за который просят 130-170 за кило. А острый перец теперь обойдется покупателям в 10 грн за штуку. С ценниками на картофель ситуация такая же: обычная держится на уровне 45, но молодой уже начинается от 110 до 150. А вот лук остается на уровне 45 грн.

Однако морковь и свекла стали стоить больше – по 50 за килограмм. Любимые грибочки шампиньона можно найти за 100, а вот сливы обойдутся уже в 140. Что касается капусты, то белокочанная продается за 60-70, а цветная и пекинская по 100. Также можно встретить и броколиза 180.

Подорожание продуктов в мае в Одесской области предполагает переписку ценников и на фрукты. Да, яблоки и груши стартуют от 50 и 120 соответственно, а клубника, которая теперь активно продается на рынке, поднялась до 190-230. Лимоны отдают от 80 до 100 грн., апельсины и мандарины содержатся в пределах до 100 за кило.

Молочка также не отстает. Брынзу дают за 250-270, сыр – по 100, но можно найти и за 180. Сметана теперь стоит не менее 100 за литр, а сливки стартуют от 300. Молоко продается за 40-50, а домашнее масло достигло ценника в 350.

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