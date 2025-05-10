Відключення світла в Дніпропетровській області 11 травня є плановим і проводиться з метою підтримки справного технічного стану електромереж.

Відключення світла в Дніпропетровській області 11 травня торкнеться мешканців Зеленодольської громади Криворізького району у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

Як інформує офіційний Telegram-канал територіальної громади, тимчасові незручності пов’язані саме з технічним обслуговуванням, а не зі стабілізаційними чи аварійними графіками, що іноді застосовуються в Україні.

Відключення заплановано на 11.05 з 08:00 до 19:00. Без електропостачання залишаться мешканці села Мар’янське. Знеструмлення охопить низку вулиць, зокрема: 1-го Травня, 8-го Березня, Бережного, Богдана Хмельницького, Вишневу, Всеволода Нестайка, Вузлову, Гагаріна, Григорія Сковороди, Дмитра Черевка, Зелену, Івана Франка, Каховську, Ковальську, Кооперативну, Лєуса, Олеся Гончара, Садову, Степову та Шевченка.

У разі виникнення додаткових запитань чи потреби в уточненні інформації жителі можуть звернутися до кол-центру за номерами: (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00 або (063) 790 99 00.

Відключення світла в Дніпропетровській області 11 травня є плановим і проводиться з метою підтримки справного технічного стану електромереж, тому мешканців просять зберігати спокій і завчасно підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.

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