Отключение света в Днепропетровской области 11 мая является плановым и производится с целью поддержания исправного технического состояния электросетей.

Отключение света в Днепропетровской области 11 мая коснется жителей Зеленодольского общества Криворожского района в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

Как информирует официальный Telegram-канал территориального общества , временные неудобства связаны именно с техническим обслуживанием, а не со стабилизационными или аварийными графиками, иногда применяемыми в Украине.

Отключение запланировано на 11.05 с 08:00 до 19:00. Без электроснабжения останутся жители села Марьянское. Обесточение охватит ряд улиц, в частности: 1-го Мая, 8-го Марта, Бережного, Богдана Хмельницкого, Вишневую, Всеволода Нестайко, Узлову, Гагарина, Григория Сковороды, Дмитрия Черевко, Зеленую, Ивана Франко, Каховскую, Ковальскую, Гонсауна, Коопера, Степную и Шевченко.

В случае возникновения дополнительных вопросов или потребности в уточнении информации жители могут обратиться в колл-центр по номерам: (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00 или (063) 790 99 00.

Отключение света в Днепропетровской области 11 мая является плановым и проводится с целью поддержания исправного технического состояния электросетей, поэтому жителей просят сохранять спокойствие и заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии.

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