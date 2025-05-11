Місцевим мешканцям варто підготуватися до незручностей, адже з'явився графік відключення води в Дніпрі на тиждень з 12 по 18 травня.

Відключення води в Дніпрі на тиждень з 12 по 18 травня передбачають обмеження централізованого водовідведення в багатоквартирних будинках кількож районів, повідомляє Politeka.

Як інформує КП «Дніпроводоканал», відключення води в Дніпрі на тиждень з 12 по 18 травня стосуватимуться Центрального та Новокодацького районів.

Причиною незручностей для місцевих мешканців є накопичення значних боргів, через які підприємство вимушене вдаватися до таких крайніх заходів. Загальна сума боргу перед підприємством за вказаними адресами становить понад півмільйона гривень.

Зокрема, найбільше винні на Метробудівській, де жителі кількох будинків не сплатили вчасно близько 228 тисяч гривень. Ще одна суттєва сума накопичилася на бульварі Батальйону — більше 174 тисяч.

Роботи з припинення будуть проводити співробітники КП «Дніпроводоканал», а мешканців просять звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або районних абонслужб, щоб уникнути таких неприємностей.

При цьому, якщо сплатити всю суму відразу неможливо, підприємство пропонує укласти договір на реструктуризацію, що дасть змогу сплачувати частинами на зручний термін.

Комунальники наголошують на важливості своєчасної оплати послуг, адже такі заходи необхідні для забезпечення стабільної роботи водопостачальної мережі. Вони також радять підготуватися до відключення води в Дніпрі на тиждень з 12 по 18 травня.

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