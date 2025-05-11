Местным жителям следует подготовиться к неудобствам, ведь появился график отключения воды в Днепре на неделю с 12 по 18 мая.

Отключение воды в Днепре на неделю с 12 по 18 мая предусматривает ограничение централизованного водоотведения в многоквартирных домах нескольких районов, сообщает Politeka.

Как информирует КП «Днепропроводоканал», отключения воды в Днепре на неделю с 12 по 18 мая будут касаться Центрального и Новокодацкого районов.

Причиной неудобств для местных жителей является накопление значительных долгов, из-за которых предприятие вынуждено принимать такие крайние меры Общая сумма долга перед предприятием по указанным адресам составляет более полумиллиона гривен.

В частности, больше всего виноваты на Метростроевской, где жители нескольких домов не оплатили вовремя около 228 тысяч гривен. Еще одна существенная сумма накопилась на бульваре Батальона — более 174 тысяч.

Работы по прекращению будут проводить сотрудники КП «Днепропроводоканал», а жителей просят обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районные абонслужбы, чтобы избежать таких неприятностей.

При этом если оплатить всю сумму сразу невозможно, предприятие предлагает заключить договор на реструктуризацию, что позволит платить частями на удобный срок.

Коммунальщики отмечают важность своевременной оплаты услуг, ведь такие меры необходимы для обеспечения стабильной работы водоснабжающей сети. Они также советуют подготовиться к отключению воды в Днепре на неделю с 12 по 18 мая.

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