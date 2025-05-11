Відключення газу на тиждень 12–18 травня в Київській області проводиться для забезпечення надійності мережі та зменшення ризиків аварій у майбутньому.

Відключення газу на тиждень 12–18 травня в Київській області торкнеться мешканців Миронівки, де протягом п’яти днів проводитимуть масштабні технічні роботи на мережі газопостачання, повідомляє Politeka.

У місті, що розташоване в Обухівському районі, заплановано заміну газорегуляторного пункту — це обладнання відповідає за регулювання тиску в системі, тому його оновлення є необхідним для безпечної та стабільної роботи газових мереж.

Роботи проводитиме Миронівська дільниця Кагарлицького управління експлуатації газового господарства з 12 по 16 травня. За офіційною інформацією від Миронівської міської ради, на цей період газопостачання буде тимчасово припинено на понад десяти вулицях. Серед них: Батури, Бузницького, Деркача, Калинова, Миру, Шевченка, а також провулок Єдності.

Спеціалісти наголошують: якщо не виникне технічних ускладнень, газ можуть подати раніше, проте точна дата залежатиме від перебігу робіт. Мешканців закликають поставитися до ситуації з розумінням і суворо дотримуватися техніки безпеки — не вмикати газові прилади до офіційного повідомлення про відновлення постачання.

Процес є плановим, проте важливим заходом, який має підвищити надійність мережі та зменшити ризики аварій у майбутньому.

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