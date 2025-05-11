Отключение газа в неделю 12–18 мая в Киевской области производится для обеспечения надежности сети и уменьшения рисков аварий в будущем.

Отключение газа в неделю 12–18 мая в Киевской области коснется жителей Мироновки, где в течение пяти дней будут проводить масштабные технические работы на сети газоснабжения, сообщает Politeka.

В городе, расположенном в Обуховском районе, запланирована замена газорегуляторного пункта — это оборудование отвечает за регулирование давления в системе, поэтому его обновление необходимо для безопасной и стабильной работы газовых сетей.

Работы будет проводить Мироновский участок Кагарлыкского управления эксплуатации газового хозяйства с 12 по 16 мая. По официальной информации от Мироновского городского совета, на этот период газоснабжение будет временно прекращено на более чем десяти улицах. Среди них: Батуры, Бузницкого, Деркача, Калиновой, Мира, Шевченко, а также переулок Единства.

Специалисты отмечают, что если не возникнет технических осложнений, газ могут подать раньше, однако точная дата будет зависеть от течения работ. Жителей призывают отнестись к ситуации с пониманием и строго соблюдать технику безопасности — не включать газовые приборы в официальное сообщение о возобновлении поставок.

Процедура является плановой, однако важной мерой, которая должна повысить надежность сети и уменьшить риски аварий в будущем.

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