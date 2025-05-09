Синоптики вже поділилися прогнозом погоди у Львові на 10 травня та розповіли, чого чекати.

Прогноз погоди у Львові на 10 травня обіцяє досить похмурий день, повідомляє Politeka.

З самого ранку небо буде вкрите хмарами, і впродовж всього дня йтиме дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від +2°C до +9°C, а до вечора знизиться до +7°C. Вологість повітря буде високою, що створить відчуття холоднішої погоди, особливо вдень та ввечері.

Варто згадати про те, що висока вологість може спричиняти дискомфорт, погіршення самопочуття, а також сприяти розвитку захворювань дихальних шляхів та шкірних інфекцій.

За прогнозом, ймовірність опадів залишатиметься високою — до 91% у другій половині дня.

Вітер буде помірним, з південно-західного напрямку, його швидкість досягне 4 м/с. Тиск, порівняно з попередніми днями, буде дещо стабільним, не змінюючи свою величину сильно, але в цілому на рівні 737 мм рт. ст.

Що стосується температурних рекордів, то 10 травня за останні 130 років найвища температура була зафіксована в 2000 році і становила +25°C, а найнижча температура була в 2017 році, коли стовпчик термометра опустився до -1°C.

Згідно з народними прикметами, цей день має бути знаковим для прогнозу на майбутнє. Наші пращури уважно спостерігали за природними явищами та поведінкою птахів. Якщо в цей день почули крик сови, це могло свідчити про похолодання. Також, якщо вранці спостерігався ясний схід сонця, це зазвичай передбачало вітряне літо.

Не забувайте перевіряти прогноз погоди на 10 травня, адже умови можуть швидко змінюватися, і варто бути готовим до дощу та похолодання.

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