Відключення газу у Львівській області проводиться у межах щорічного регламентного обслуговування.

Відключення газу у Львівській області торкнеться Сокальщини у середині травня через планові ремонтні роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Львівській філії «Газмережі» та Сокальській міській раді.

Тимчасове припинення подачі заплановано з вівторка, 14 травня, з 09:00 ранку, а відновлення газопостачання очікується наступного дня — 15 числа після 17:00.

Газ тимчасово вимкнуть у місті Сокаль, селищі міського типу Жвирка, а також у низці сіл: Поториця, Завишень, Забужжя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варяж, Лешків, Русин, Лубнівка, Савчин і Гута.

Мешканців просять поставитися до ситуації з розумінням, оскільки це стандартна процедура технічного обслуговування, яка дозволяє гарантувати безпечну експлуатацію газових мереж. Усі споживачі мають заздалегідь перекрити контрольні та робочі крани до газових приладів у будинках і квартирах.

Відключення газу у Львівській області проводиться у межах щорічного регламентного обслуговування, мета якого — виявлення потенційних пошкоджень, перевірка герметичності з’єднань та оновлення вузлів мереж.

Про подальші технічні зміни чи додаткові повідомлення щодо термінів відновлення подачі газу обіцяють інформувати окремо.

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