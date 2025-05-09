Отключение газа во Львовской области производится в рамках ежегодного регламентного обслуживания.

Отключение газа во Львовской области коснется Сокальщины в середине мая из-за плановых ремонтных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют во Львовском филиале «Газсети» и Сокальском городском совете.

Временное прекращение подачи запланировано со вторника, 14 мая, с 09:00 утра, а возобновление газоснабжения ожидается на следующий день - 15 числа после 17:00.

Газ временно выключат в городе Сокаль, поселке городского типа Жвирка, а также в ряде сел: Поторица, Завишень, Забужье, Конотопы, Опольско, Бояничи, Хоробров, Ниновичи, Гатковка, Варяж, Лешков, Русин, Лубновка, Савчин и Гута.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием, поскольку это стандартная процедура технического обслуживания, позволяющая обеспечить безопасную эксплуатацию газовых сетей. Все потребители должны заранее перекрыть контрольные и рабочие краны к газовым приборам в домах и квартирах.

Отключение газа во Львовской области проводится в рамках ежегодного регламентного обслуживания, цель которого – выявление потенциальных повреждений, проверка герметичности соединений и обновление узлов сетей.

О дальнейших технических изменениях или дополнительных сообщениях о сроках восстановления подачи газа обещают информировать отдельно.

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