Синоптики уже поделились прогнозом погоды во Львове на 10 мая и рассказали, чего ждать.

Прогноз погоды во Львове на 10 мая обещает пасмурный день, сообщает Politeka.

Утром и вечером будет идти дождь. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +2 до +9°C, а к вечеру снизится до +7°C. Влажность воздуха будет высокой, что создаст ощущение более холодной погоды, особенно днем ​​и вечером.

Следует упомянуть о том, что высокая влажность может вызвать дискомфорт, ухудшение самочувствия, а также способствовать развитию заболеваний дыхательных путей и кожных инфекций.

По прогнозу, вероятность осадков остается высокой — до 91% во второй половине дня.

Ветер будет умеренным, с юго-западного направления его скорость достигнет 4 м/с. Давление по сравнению с предыдущими днями будет несколько стабильным, не меняя свою величину сильно, но в целом на уровне 737 мм рт. ст.

Что касается температурных рекордов, то 10 мая за последние 130 лет самая высокая температура была зафиксирована в 2000 году и составляла +25°C, а самая низкая температура была в 2017 году, когда столбик термометра опустился до -1°C.

Согласно народным приметам, этот день должен быть знаковым для прогноза на будущее. Наши предки в этот день наблюдали за журавлями. Если в этот день услышали крик совы, то это могло свидетельствовать о похолодании. Также, если утром наблюдался ясный восход, это обычно предполагало ветреное лето.

Не забывайте проверять прогноз погоды на 10 мая, ведь условия могут быстро меняться, и следует быть готовым к дождю и похолоданию.

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