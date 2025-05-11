Відключення води в Харкові на тиждень з 12 по 18 травня принесуть незручності для достатньо великої кількості містян.

Відключення води в Харкові на тиждень з 12 по 18 травня передбачають низку заходів у різних районах облцентру, повідомляє Politeka.

Як зазначено на вебпорталі 1562, відключення води в Харкові на тиждень з 12 по 18 травня будуть здійснюватися через аварійні ситуації та планові ремонти на водопостачальних мережах. Відсутність постачання торкнеться не лише побутових споживачів, а й цілі будинки, де проводитимуться термінові відновлювальні заходи.

Так, ще із 9 числа в районі проспекту Ювілейного на кілька днів буде відключено гаряче водопостачання в квартирах 1-36 першого під'їзду будинку №63. Все через дефект на внутрішньобудинковій системі. Відновлення варто чекати 15 числа, у четвер.

Ще одна адреса, де аналогічна ситуація - Нескорених, 12. Тут на кількох помешканнях, зокрема з 48 по 96, також виявлено дефект. Для вирішення проблеми також знадобиться час до четверга.

Тим часом, на Валентинівській, 27, зафіксовано дефект на сгоні, що спричинив незручності для мешканців 37-72 квартир з 8 числа. Очікувана дата завершення - четвер. Такий же випадок виник і на проспекті Тракторобудівників, 114-А.

Відключення води в Харкові на тиждень з 12 по 18 травня зачіпатимуть і вулицю Харківських Дивізій, 18 (кв 103, 107, 111, 115, 119). Відновлення варто чекати у ту ж дату. А от на Поздовжній, 1 (кв 6 першого під'їзду) - обмеження будуть лише до вівторка.

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