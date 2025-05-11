Отключение воды в Харькове на неделю с 12 по 18 мая доставят неудобства для достаточно большого количества горожан.

Отключения воды в Харькове на неделю с 12 по 18 мая предусматривают ряд мер в разных районах облцентра, сообщает Politeka.

Как отмечено на вебпортале 1562 года, отключения воды в Харькове на неделю с 12 по 18 мая будут осуществляться из-за аварийных ситуаций и плановых ремонтов на водоснабжающих сетях. Отсутствие поставок коснется не только бытовых потребителей, но и целых домов, где будут проводиться срочные восстановительные мероприятия.

Еще с 9 числа в районе проспекта Юбилейного на несколько дней будет отключено горячее водоснабжение в квартирах 1-36 первого подъезда дома №63. Все из-за дефекта на внутридомовой системе. Восстановления следует ожидать 15 числа, в четверг.

Еще один адрес, где аналогичная ситуация – Непокоренных, 12. Здесь на нескольких домах, в том числе с 48 по 96, также обнаружен дефект. Для решения проблемы понадобится время до четверга.

Тем временем, на Валентиновской, 27, зафиксирован дефект на угоне, что вызвало неудобства для жителей 37-72 квартир с 8 числа. Ожидаемая дата завершения – четверг. Такой же случай возник и на проспекте Тракторостроителей, 114-А.

Отключение воды в Харькове на неделю с 12 по 18 мая будут затрагивать и улицу Харьковских Дивизий, 18 (кв. 103, 107, 111, 115, 119). Восстановления следует ожидать в ту же дату. А вот на Продольной, 1 (кв. 6 первого подъезда) - ограничения будут только до вторника.

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