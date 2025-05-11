Відключення світла на тиждень 12-18 травня у Дніпропетровській області пов'язані з плановими ремонтними роботами на лініях електропередач, повідомляє Politeka.

Торкнеться ситуація як самого Дніпра, так і прилеглих населених пунктів.

12 травня з 08:00 до 18:00 без електрики залишаться жителі вулиць Академіка Янгеля, Будівельників, Матроська, а також на проспекті Богдана Хмельницького та інших районах міста. Подібні обмеження плануються й для деяких сіл, зокрема Черкаського та прилеглих дачних селищ.

13 числа також буде складним днем для мешканців Дніпра, де без електроенергії залишатимуться вулиці по проспекту Богдана Хмельницького, а також частина вулиць у центрі міста та на околицях, зокрема, на шосе Запорізьке, на вул. Автозаводській та в провулках Ключовому й Ізюмському.

14 числа світла не буде з 08:00 до 18:00. У цей день планується відключення електроенергії на вулицях Миколи Погрібняка, Михайла Сапожнікова, Олексія Тищика, а також у ряді селищ та населених пунктів, таких як Вільне, Широке, Кам’янське та інші.

15 числа електропостачання припиниться в зазначеному проміжку часу з 08:00 до 18:00. На цей день заплановані роботи на вул. Матроська, Богдана Хмельницького, Молодіжній та в інших районах Дніпра.

Жителі області, окрім того, мають бути готовими до тимчасової відсутності постачання, зокрема в Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську та Кривому Розі.