Отключение света на неделю 12-18 мая в Днепропетровской области связано с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, сообщает Politeka.

Коснется ситуация как самого Днепра, так и близлежащих населенных пунктов.

12 мая с 08:00 до 18:00 без электричества останутся жители улиц Академика Янгеля, Строителей, Матросская, а также по проспекту Богдана Хмельницкого и других районах города. Подобные ограничения планируются и для некоторых деревень, в частности Черкасского и близлежащих дачных поселков.

13 числа также будет сложным днем ​​для жителей Днепра, где без электроэнергии будут оставаться улицы по проспекту Богдана Хмельницкого, а также часть улиц в центре города и в окрестностях, в частности, на шоссе Запорожское, на ул. Автозаводской и в переулках Ключевом и Изюмском.

14 числа света не будет с 08:00 до 18:00. В этот день планируется отключение электроэнергии на улицах Николая Погребняка, Михаила Сапожникова, Алексея Тищика, а также в ряде поселков и населенных пунктов, таких как Свободное, Широкое, Каменское и другие.

15 числа электроснабжения прекратится в указанном промежутке времени с 08:00 до 18:00. В этот день запланированы работы по ул. Матросская, Богдана Хмельницкого, Молодежной и других районах Днепра.

Жители области, кроме того, должны быть готовы к временному отсутствию поставок, в частности в Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске и Кривом Роге.