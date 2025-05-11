Отключение света на неделю 12-18 мая в Днепропетровской области связано с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, сообщает Politeka.
Коснется ситуация как самого Днепра, так и близлежащих населенных пунктов.
12 мая с 08:00 до 18:00 без электричества останутся жители улиц Академика Янгеля, Строителей, Матросская, а также по проспекту Богдана Хмельницкого и других районах города. Подобные ограничения планируются и для некоторых деревень, в частности Черкасского и близлежащих дачных поселков.
13 числа также будет сложным днем для жителей Днепра, где без электроэнергии будут оставаться улицы по проспекту Богдана Хмельницкого, а также часть улиц в центре города и в окрестностях, в частности, на шоссе Запорожское, на ул. Автозаводской и в переулках Ключевом и Изюмском.
14 числа света не будет с 08:00 до 18:00. В этот день планируется отключение электроэнергии на улицах Николая Погребняка, Михаила Сапожникова, Алексея Тищика, а также в ряде поселков и населенных пунктов, таких как Свободное, Широкое, Каменское и другие.
15 числа электроснабжения прекратится в указанном промежутке времени с 08:00 до 18:00. В этот день запланированы работы по ул. Матросская, Богдана Хмельницкого, Молодежной и других районах Днепра.
Жители области, кроме того, должны быть готовы к временному отсутствию поставок, в частности в Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске и Кривом Роге.
Для более подробной информации проверяйте графики отключений света на неделю 12-18 мая в Днепропетровской области на официальных ресурсах или обращайтесь в местные энергетические компании для уточнения деталей.
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