Відключення світла у Дніпропетровській області 10 травня відбудеться у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.

АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" здійснюватиме технічне обслуговування електричних мереж для підвищення їх надійності та попередження аварійних ситуацій.

Планові роботи торкнуться декількох населених пунктів, де можливі тимчасові обмеження електроенергії. Ось список адрес, де не буде світла 10 травня з 08:30 до 18:00:

с. Дмитрівка, вул. Осипенка,

с. Дмитрівка, вул. Центральна.

Ці заходи спрямовані на покращення якості електропостачання та забезпечення стабільної роботи мереж на території Нікопольщини.

Для зручності жителів надано контактні телефони кол-центру, за якими можна звертатися у разі виникнення запитань або непорозумінь:

Для стаціонарних телефонів: +38 (056) 790 99 00

Для мобільних телефонів: +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 99 00, +38 (063) 790 99 00

E-mail: dnem@dtek.com

Мешканцям, які проживають за вказаними адресами, рекомендується заздалегідь підготуватися до відключень електроенергії та враховувати можливі незручності, які можуть виникнути через тимчасову відсутність світла.

Не забувайте, що відключення світла у Дніпропетровській області 10 травня є частиною регулярних технічних робіт, які сприяють покращенню енергетичної інфраструктури та надійності постачання електричної енергії.

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