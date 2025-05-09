Отключение света в Днепропетровской области 10 мая произойдет в связи с проведением плановых профилактических работ, сообщает Politeka.

АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет осуществлять техническое обслуживание электрических сетей для повышения их надежности и предупреждения аварийных ситуаций.

Плановые работы коснутся нескольких населённых пунктов, где возможны временные ограничения электроэнергии. Вот список адресов, где не будет света 10 мая с 08:30 до 18:00:

с. Дмитровка, ул. Осипенко,

с. Дмитровка, ул. Центральная.

Эти меры направлены на улучшение качества электроснабжения и обеспечение стабильной работы сети на территории Никопольщины.

Для удобства жителей предоставлены контактные телефоны колл-центра, за которыми можно обращаться в случае возникновения вопросов или недоразумений:

Для стационарных телефонов: +38 (056) 790 99 00

Для мобильных телефонов: +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 99 00, +38 (063) 790 99 00

Электронная почта: dnem@dtek.com

Жителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется заранее подготовиться к отключениям электроэнергии и учитывать возможные неудобства, возникающие из-за временного отсутствия света.

Не забывайте, что отключение света в Днепропетровской области 10 мая является частью регулярных технических работ, способствующих улучшению энергетической инфраструктуры и надежности снабжения электрической энергией.

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