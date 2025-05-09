Містянам варто знати про відключення світла та води в Харкові 10 травня, щоб підготуватися до тимчасових незручностей.

Відключення світла та води в Харкові 10 травня є частиною регулярних робіт з обслуговування та ремонту комунальних мереж, повідомляє Politeka.

У Харкові 10 травня відбудеться кілька планових відключень світла та води. Через це мешканцям декількох вулиць варто бути готовими до тимчасових обмежень.

Відключення світла та води в Харкові 10 травня, зокрема що стосується електроенергії, стосуватимуться вулиці Кривоконівської, де з 10:00 до 16:01 буде призупинено постачання електрики. Це пов’язано з плановими попереджувальними заходами на мережах АТ "Харківобленерго".

Технічні заходи необхідні для підтримання стабільної роботи енергосистеми міста. Крім того, в той самий день планується низка робіт на водопостачальних мережах. На вулиці Глобинській, 22, у Транспортному комплексу (ТК), буде проводитись усунення дефекту на трубопроводі діаметром 273 мм. Внаслідок цього, з 10:55 до 19:00 без постачання залишаться люди на Глобинській, 37.

Не обійдеться і без інших робіт на внутрішньоквартальних мережах гарячого водопостачання. Обмеження зачепить кілька адрес у різних частинах міста. Так, на Клочківській, 336-А, 338-А, та 344-А до 20:01 будуть проводитися зоходи на зовнішніх мережах.

Крім того, деякі житлові комплекси на проїзді Стадіонному, 8/3, а також на Каденюка, 35/1, з 8:25 - чекає теж саме. Лиш тут все завершиться аж у четвер, 15 числа.

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