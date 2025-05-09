Горожанам стоит знать об отключении света и воды в Харькове 10 мая, чтобы подготовиться к временным неудобствам.

Отключение света и воды в Харькове 10 мая является частью регулярных работ по обслуживанию и ремонту коммунальных сетей, сообщает Politeka.

В Харькове 10 мая состоится несколько плановых отключений света и воды. Поэтому жителям нескольких улиц следует быть готовыми к временным ограничениям.

Отключение света и воды в Харькове 10 мая, в частности, что касается электроэнергии, будут касаться улицы Кривоконовской, где с 10:00 до 16:01 будут приостановлены поставки электричества. Это связано с плановыми упреждающими мерами на АО "Харьковоблэнерго".

Технические меры необходимы для поддержки стабильной работы энергосистемы города. Кроме того, в этот же день планируется ряд работ на водоснабжающих сетях. На улице Глобинской, 22, у Транспортного комплекса (ТК) будет проводиться устранение дефекта на трубопроводе диаметром 273 мм. В результате с 10:55 до 19:00 без поставки останутся люди на Глобинской, 37.

Не обойдется и без других работ на внутриквартальных сетях горячего водоснабжения. Ограничение коснется нескольких адресов в разных частях города. Так, на Клочковской, 336-А, 338-А и 344-А до 20:01 будут проводиться мероприятия на внешних сетях.

Кроме того, некоторые жилые комплексы на проезде Стадионном, 8/3, а также Каденюка, 35/1, с 8:25 - ждет тоже самое. Только здесь все завершится в четверг, 15 числа.

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