Знижка на оплату комунальних послуг в Харкові передбачена для громадян, які втратили рідних під час війни, повідомляє Politeka.

За інформацією порталу державних послуг «Дія», вони мають право на 50% компенсацію витрат.

Йдеться про оплату комуналки у межах соціальних норм, незалежно від форми власності житла. Оформлення пільги дозволяє суттєво зменшити щомісячне навантаження на сімейний бюджет, а подати заяву на її отримання можна вже у травні 2025 року.

Відповідні пільги передбачені законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», зокрема частиною 5 статті 12. Право на 50% знижку мають батьки загиблого військового, його дружина або чоловік, неповнолітні нащадки та повнолітні діти з інвалідністю з дитинства, а також утриманці, що можуть отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Знижка на оплату комунальних послуг в Харкові охоплює квартирну плату, водопостачання, електроенергію, газ й опалення. Для оформлення пільги слід звернутися до місцевого управління соцзахисту з відповідними документами: свідоцтвом про смерть, доказами родинних зв’язків, довідками про участь у бойових діях та висновком експертизи.

У разі відсутності заявника в Єдиному державному реєстрі пільговиків або перевищення допустимого рівня доходу в допомозі можуть відмовити.

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