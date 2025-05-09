Скидка на оплату коммунальных услуг в Харькове относится к нескольким категориям украинцев.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Харькове предусмотрена для граждан, потерявших родных во время войны, сообщает Politeka.

По информации портала государственных услуг «Дія», они имеют право на 50% компенсацию расходов.

Речь идет об оплате коммуналки в рамках социальных норм независимо от формы собственности жилья. Оформление льготы позволяет существенно снизить ежемесячную нагрузку на семейный бюджет, а подать заявление на ее получение можно уже в мае 2025 года.

Соответствующие льготы предусмотрены законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в частности, частью 5 статьи 12. Право на 50% скидку имеют родители погибшего военного, его жена или муж, несовершеннолетние потомки и совершеннолетние дети с инвалидностью с детства, а также иждивенцы, имеющиеся в удержании.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Харькове включает квартирную плату, водоснабжение, электроэнергию, газ и отопление. Для оформления льгот следует обратиться в местное управление соцзащиты с соответствующими документами: свидетельством о смерти, доказательствами родственных связей, справками об участии в боевых действиях и заключением экспертизы.

В случае отсутствия заявителя в Едином государственном реестре льготников или превышения допустимого уровня дохода, в помощи могут отказать.

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