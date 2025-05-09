Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Дніпрі на 10 травня та розповіли про цей день.

Прогноз погоди в Дніпрі на 10 травня передбачає помірно теплий весняний день із щільною хмарністю, яка триматиметься до вечора, та ймовірністю дрібного дощу вночі, повідомляє Politeka.

Сонце зійде о 05:06, а зайде о 20:06, тож світловий день триватиме понад 15 годин. Нічна температура коливатиметься в межах +6…+8°C, тоді як денна сягне +13°C. Через вітер та вологість відчуватиметься трохи прохолодніше — від +3° вранці до +13° вдень. Атмосферний тиск залишатиметься стабільно високим — 746–749 мм рт. ст., що є ознакою відсутності серйозних погодних зрушень.

Вологість повітря буде підвищеною, особливо вночі та зранку — 83–88%, що може викликати відчуття сирості, особливо для метеозалежних людей. У денні години вологість знизиться до 43–47%, а ввечері знову зросте до 65%. Слід пам’ятати, що висока вологість погіршує терморегуляцію організму й може спричиняти втому та утруднення дихання. Вітер протягом доби буде помірним: до 5,2 м/с вночі, а вдень зменшиться до 2–4 м/с. Опади не очікуються протягом дня, однак уночі можливий короткочасний дощ.

Згідно з народними прикметами, якщо 10 травня чути крик сови — настає похолодання. А ясний схід сонця в цей день обіцяє вітряне літо. І хоча сьогодні ранок у Дніпрі буде переважно хмарним, ближче до вечора небо проясниться, що дає шанс на гарну погоду в наступні дні.

Загалом, прогноз погоди в Дніпрі на 10 травня дозволяє планувати день без парасолі, але з урахуванням нічної вологості й можливих опадів під ранок.

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