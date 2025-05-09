Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Киеве на 10 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды в Днепре на 10 мая предполагает умеренно теплый весенний день с плотной облачностью, которая продержится до вечера, и вероятностью мелкого дождя ночью, сообщает Politeka.

Солнце взойдет в 05:06, а зайдет в 20:06, так что световой день будет длиться более 15 часов. Ночная температура будет колебаться в пределах +6… +8°C, в то время как дневная достигнет +13°C. Из-за ветра и влажности будет чувствоваться немного прохладнее — от +3° утром до +13° днем. Атмосферное давление будет оставаться стабильно высоким - 746-749 мм рт. ст., что является признаком отсутствия серьезных погодных сдвигов.

Влажность воздуха будет повышена, особенно ночью и утром - 83-88%, что может вызвать чувство сырости, особенно для метеозависимых людей. В дневные часы влажность снизится до 43-47%, а вечером снова вырастет до 65%. Следует помнить, что высокая влажность ухудшает терморегуляцию организма и может вызвать усталость и затруднение дыхания. Ветер в течение суток умеренный: до 5,2 м/с ночью, а днем ​​уменьшится до 2–4 м/с. Осадки не ожидаются в течение дня, но ночью возможен кратковременный дождь.

Согласно народным приметам, если 10 мая слышен крик совы — наступает похолодание. А ясный восход солнца в этот день обещает ветреное лето. И хотя сегодня утро в Днепре будет преимущественно облачным, к вечеру небо прояснится, что дает шанс на хорошую погоду в последующие дни.

В целом прогноз погоды в Днепре на 10 мая позволяет планировать день без зонта, но с учетом ночной влажности и возможных осадков под утро.

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