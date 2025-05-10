Містянам вже дали прогноз погоди у Запоріжжі на 11 травня, тому розповідаємо детальніше, до чого варто готуватися в неділю.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 11 травня передбачає досить комфортну атмосферу з невеликими змінами впродовж дня, повідомляє Politeka.

Як інформують метеорологи, ранок зустріне містян ясним небом і температурою близько 12 градусів тепла. До середини дня вона підніметься до +15, але ближче до ночі небо почне затягуватися хмарами, хоч дощів не буде.

Ввечері стовпчик термометра знову впаде до +11, і в цілому день пройде без значних коливань, в межах помірного тепла. Прогноз погоди у Запоріжжі на 11 травня передбачає, що атмосферний тиск змінюватиметься протягом дня, знижуючись з ранкових 754 мм рт. ст. до 751 мм до вечора, але це не матиме значного впливу на самопочуття.

Вологість почне падати вранці до 48%, а до вечора знову підвищиться до 60%. Вітер буде спокійним, його швидкість не перевищить 3 м/с, і навіть до вечора не очікується сильного пориву, що дозволить насолоджуватися прогулянками на свіжому повітрі.

Як каже народний прогноз погоди у Запоріжжі на 11 травня, яскраві зорі на світанку можуть обіцяти дощ. Якщо ж небо ясне, а температура вночі була комфортною і теплою, це означає, що рік обіцяє хороший врожай.

Що стосується загальної картини по Україні, то в цей день на більшій частині території очікуються дощі. Південний схід і схід України, як зазначає синоптик Птуха, матимуть помірні дощі, а на заході та півночі країни — лише невеликі опади.

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