Горожанам уже дали прогноз погоды в Запорожье на 11 мая, поэтому рассказываем поподробнее, к чему стоит готовиться в воскресенье.

Прогноз погоды в Запорожье на 11 мая предполагает достаточно комфортную атмосферу с небольшими изменениями в течение дня, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, утро встретит горожан ясным небом и температурой около 12 градусов тепла. К середине дня она поднимется до +15, но уже к ночи небо начнет затягиваться облаками, хотя дождей не будет.

Вечером столбик термометра снова упадет до +11 и в целом день пройдет без значительных колебаний, в пределах умеренного тепла. Прогноз погоды в Запорожье на 11 мая предполагает, что атмосферное давление будет меняться в течение дня, снижаясь с утренних 754 мм рт. ст. до 751 мм до вечера, но это не повлияет на самочувствие.

Влажность начнет падать утром до 48%, а к вечеру снова повысится до 60%. Ветер будет спокоен, его скорость не превысит 3 м/с, и даже к вечеру не ожидается сильного порыва, что позволит наслаждаться прогулками на свежем воздухе.

Как говорит народный прогноз погоды в Запорожье на 11 мая, звезды на рассвете могут обещать дождь. Если же небо ясное, а температура ночью была комфортной и теплой, это значит, что год обещает хороший урожай.

Что касается общей картины по Украине, то в этот день на большей части территории ожидается дождь. Юго-восток и восток Украины, как отмечает синоптик Птуха, умеренные дожди, а на западе и севере страны — лишь небольшие осадки.

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