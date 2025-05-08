Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 9 травня та розповіли, яким буде цей день.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 9 травня обіцяє похмурий і дощовий день, повідомляє Politeka.

Вже з ранку небо затягнуть хмари, які не відступатимуть до вечора. Температурні показники протягом доби коливатимуться від +8°C вранці до +17°C у найтепліший денний період. Проте дощ, що почнеться після полудня, значно знизить комфортність погоди – вологість досягне 89%, а атмосферний тиск поступово знизиться з 750 до 746 мм рт. ст.

Швидкість вітру в середньому становитиме 2–4 м/с, подекуди з поривами. У другій половині дня ймовірність опадів сягне 95%, тож жителям Запоріжжя варто планувати свої справи з урахуванням затяжного дощу. До вечора інтенсивність опадів зменшиться, але не зникне повністю.

Цікавий факт: за останні 130 років найтепліше цього дня було у 2012 році, коли температура сягнула +30°C. Найхолодніше цього дня було у 2008 році — всього +3°C. Народні прикмети кажуть: якщо 9 травня ще лежить сніг, то літо буде спекотним, а мороз цього дня віщує ще тиждень холодів. Цього року прогноз вказує на типову весняну нестабільність із прохолодним ранком, короткочасним потеплінням і рясними опадами.

Висока ймовірність опадів і щільна хмарність роблять прогноз погоди в Запоріжжі на 9 травня важливим для планування повсякденних справ, особливо для тих, хто проводить день на відкритому повітрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, про нові правила для переселенців: хто залишиться без виплат у 2025 році

Також Politeka писала, хто отримає підвищені виплати у травні, названі суми.

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: як отримати.