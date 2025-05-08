Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 9 мая и рассказали, каким будет этот день.

Прогноз погоды в Запорожье на 9 мая сулит пасмурный и дождливый день, сообщает Politeka.

Уже с утра небо затянут тучи, которые не будут отступать до вечера. Температурные показатели в течение суток будут колебаться от +8°C утром до +17°C в самый теплый дневной период. Однако начавшийся после полудня дождь значительно снизит комфортность погоды – влажность достигнет 89%, а атмосферное давление постепенно снизится с 750 до 746 мм рт. ст.

Скорость ветра в среднем составит 2–4 м/с, кое-где с порывами. Во второй половине дня вероятность осадков достигнет 95%, так что жителям Запорожья стоит планировать свои дела с учетом затяжного дождя. К вечеру интенсивность осадков снизится, но не исчезнет полностью.

Интересный факт: за последние 130 лет теплее всего в этот день было в 2012 году, когда температура достигла +30°C. Холоднее всего в этот день было в 2008 году — всего +3°C. Если 9 мая еще лежит снег, то лето будет жарким, а мороз в этот день предвещает еще неделю холодов. В этом году прогноз указывает на типичную весеннюю нестабильность с прохладным утром, кратковременным потеплением и обильными осадками.

Высокая вероятность осадков и плотная облачность, делают прогноз погоды в Запорожье на 9 мая важным для планирования повседневных дел, особенно для тех, кто проводит день на открытом воздухе.

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