Допомога переселенцям у Запоріжжі, українцям розповіли, хто має право та як подати заявку.

Переселенці, які наразі проживають у Запоріжжі та населених пунктах області, можуть отримати фінансову допомогу у вигляді грошових виплат на період до трьох місяців, передає Politeka.

Про це повідомляється в телеграм-каналі “Допомога ВПО від УВКБ ООН в м. Запоріжжя”.

Організацію виплат забезпечує благодійний фонд “Право на захист”.

Подати заявку можуть вразливі категорії переселенців, зокрема ті, хто перемістився впродовж останніх 6 місяців або повернувся до свого постійного місця проживання, включаючи осіб, які прибули з-за кордону.

Розмір допомоги становить 3 600 гривень на одну особу на місяць — усього 10 800 грн за три місяці.

Хто має право на допомогу:

Сім’ї з доходом менше 5 400 грн на одного члена;

Родини з одним із батьків, які виховують дітей до 18 років або доглядають за особами віком 55+;

Одинокі особи похилого віку або родини, де одинока літня людина виховує дитину чи кількох дітей;

Домогосподарства з особами з інвалідністю або хронічними захворюваннями;

Особи, які вже отримували допомогу від міжнародних організацій понад три місяці тому та після цього повернулися до постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону.

Адреси та графік реєстрації:

Запоріжжя — відкритий хаб працює в будні з 09:00 до 15:00 за адресою: вул. Незалежної України, 72, офіс 154.

Реєстрація на подання заяв здійснюється за попереднім записом.

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