Помощь переселенцам в Запорожье, украинцам рассказали, кто имеет право и как подать заявку.

Переселенцы, проживающие сейчас в Запорожье и населенных пунктах области, могут получить финансовую помощь в виде денежных выплат на период до трех месяцев, передает Politeka.

Об этом сообщается в телеграмм-канале "Помощь ВПЛ от УВКБ ООН в г. Запорожье".

Организацию выплат обеспечивает благотворительный фонд "Право на защиту".

Подать заявку могут уязвимые категории переселенцев, в том числе те, кто переместился за последние 6 месяцев или вернулся к своему постоянному месту жительства, включая прибывших из-за границы лиц.

Размер пособия составляет 3 600 гривен на одного человека в месяц — всего 10 800 грн за три месяца.

Кто имеет право на помощь:

Семьи с доходом менее 5400 грн на одного члена;

Семья с одним из родителей, воспитывающих детей до 18 лет или ухаживающих за лицами в возрасте 55+;

Одинокие пожилые люди или семьи, где одинокий пожилой человек воспитывает ребенка или нескольких детей;

домохозяйства с лицами с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

Лица, которые уже получали помощь от международных организаций более трех месяцев назад и после этого вернулись к постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за границы.

Адреса и график регистрации:

Запорожье – открытый хаб работает в будни с 09:00 до 15:00 по адресу: ул. Независимой Украины, 72, офис 154.

Регистрация на подачу заявлений осуществляется по предварительной записи.

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