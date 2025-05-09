Місцевим мешканцям вже показали прогноз погоди у Запоріжжі на 10 травня, тож розповідаємо, чого чекати від суботи.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 10 травня передбачає холодний ранок і порівняно комфортний день, повідомляє Politeka.

Як обічяють метеорологи, вночі температура повітря опуститься до 9 градусів тепла, а зранку — до 7. Вже до обіду термометри покажуть +13-14, і хоча в день не очікується великих змін, повітря залишатиметься прохолодним завдяки помірному вітру.

Ввечері стовпчик термометра опуститься до +10, але опадів не буде, і місто залишиться сухим до самого вечора. Як передбачає прогноз погоди у Запоріжжі на 10 травня, протягом усього дня буде похмуро. Атмосферний тиск поступово підвищуватиметься, досягнувши максимальних значень до вечора, 753 мм рт. ст.

Вологість почне спадати з ранку, знижаючись до 43% до кінця дня, що зробить атмосферу більш комфортною, особливо після ранкової вогкості. Вітер буде м’яким, але вранці та вдень його швидкість може досягати 3-4 м/с, хоча ввечері він значно ослабне, досягнувши лише 1,7 м/с.

Не можна не згадати й народні прикмети, які були популярними серед наших предків. Народний прогноз погод в Запоріжжі на 10 травня каже, що якщо буде ясний схід сонця, то це може означати, що літо буде вітряним і дещо непередбачуваним. А от якщо на небі з’являться хмари, а вранці ви почуєте крик сови, будьте готові до того, що холод ще не зникне. За народним повір'ям, це обіцяє похолодання.

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